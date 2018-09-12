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Boğaz'da yüksek ses yapan tekne ve mekanlara ceza

Sahil Güvenlik Komutanlığı İstanbul Boğazı'nda yüksek ses yapan işletme ve gezi teknelerine 29 bin 173 lira ceza kesti.

AA | 12.09.2018 - 11:44..
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İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, şikayetler üzerine İstanbul Boğazı'nda faaliyet gösteren gezi tekneleri ile eğlence merkezlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

DESİBEL KONTROLLERİ YAPILDI

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hacı Mehmet Güner'in koordinasyonuyla Boğaz hattında yapılan denetimlerde, eğlence merkezi ve teknelerdeki müzik yayınının, gürültünün ses ölçüm cihazı ile desibel kontrolleri yapıldı.

Boğaz'da yüksek ses yapan tekne ve mekanlara ceza

EĞLENCE MERKEZLERİ VE GEZİ TEKNELERİNE CEZA KESİLDİ

Bu kontroller esnasında ses düzeyi yüksek olan karadaki eğlence merkezlerine İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce, gezi teknelerine ise Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 29 bin 173 lira ceza kesildi.

Boğaz'da yüksek ses yapan tekne ve mekanlara ceza

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hacı Mehmet Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbulluların ses konforu açısından daha sağlıklı bir kentte yaşamaları için bu denetimleri sık sık yapacaklarını söyledi.

Boğaz'da yüksek ses yapan tekne ve mekanlara ceza

Boğaz'da yüksek ses yapan tekne ve mekanlara ceza

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