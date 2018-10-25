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Boğaziçi Film Festivali yarın başlıyor

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi iş birliğiyle düzenlenen, 6. Boğaziçi Film Festivali yarın başlayacak.

Haber Merkezi | 25.10.2018 - 15:41..
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Festivalde, ulusal ve uluslararası yarışma, yerli sinemacılara özel sunulan Bosphorus Film Lab desteği ve özel konuklar yer alırken, 41 ülkeden 90 yönetmenin 88 filmi gösterilecek.

Yarışma bölümlerinde toplam 400 bin liradan fazla para ödülünün verileceği festivalde, Bent Hamer, Sergei Loznitsa, Paulo Branco, Leyla Hatemi, Payman Maadi gibi yönetmen ve oyuncular İstanbul'da ağırlanacak.

Boğaziçi Film Festivali yarın başlıyor

3 KASIM'DA SON BULACAK

6. Boğaziçi Film Festivali'nde, aralarında Mert Fırat, Belçim Bilgin, Ömer Faruk Sorak, Zeynep Atakan'ın da olduğu birçok ismin katılacağı etkinlikler de sinemaseverlerin ilgisine sunulacak. Festival, 3 Kasım'da sona erecek.

Boğaziçi Film Festivali yarın başlıyor

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