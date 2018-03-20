Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden Mehmetçik'e selam

Üniversitenin kuzey kampüsünde yaşanan olayda, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 46 askerimiz için bir grup öğrenci tarafından lokum dağıtmak istenmiş, bunun için masa kuran öğrenciler, "İşgalin katliamın lokumu olmaz", "Kürdistan faşizme mezar olacak." pankartı açan 20 kişilik YPG yanlısı öğrenci grubu tarafından engellenmişti.

MEHMETÇİK'E SELAM

Yaşananların ardından Boğaziçili öğrencilerin, YPG lehine protesto yapanlara tepki gösterdiği ve eylemlerin yapıldığı yere Türk bayrağı asıp Mehmetçik'i pankartla selamladıkları öğrenildi.