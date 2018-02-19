Boğaziçi Üniversitesi'nde Mehmetçik'e destek afişleri

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye sınırına yuvalanan teröristlere karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı, kararlılıkla sürüyor.

Operasyonlar kapsamında bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bine doğru ilerlerken; Mehmetçik'e 7'den 70'e tüm vatandaşlarımız destek vermeye başladı.

BOĞAZİÇİLİ MEHMETÇİK'İN YANINDA

Son olarak Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitimine devam eden öğrenciler, Mehmetçik için okulun farklı noktalarına afişler astı.

"Türk gençliği Afrin'de Mehmetçik'in yanındadır" yazılı afişlerde; tanklar ve Türk askerinin fotoğrafları kullanıldı.