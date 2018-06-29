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Boğaziçi Üniversitesi'nde mezuniyet töreni

Boğaziçi Üniversitesi 2017 - 2018 akademik yıl mezuniyet töreni kutlandı. Törende kimi öğrenciler pankart açtı kimi öğrenciler de LGBT bayrağıyla yürüdü.

DHA | 29.06.2018 - 20:00..
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Boğaziçi Üniversitesi'nde mezuniyet töreni

Törende mezun olan Boğaziçililer pankart ve dövizlerle yürüdü. Mezunlar yerlerini aldıktan sonra Rektör Prof. Dr. Mehmed Özkan konuşma yapmak üzere kürsüye çıktı. Özkan sözlerine başladığı sırada, mezunlar ayağa kalkarak sırtlarını kürsüye döndü.

AİLELER DE PROTESTOYA DESTEK VERDİ

Bu sırada eline LGBTİ bayrağı alan bazı mezunlar kürsünün önüne gitti. Mezunlara tribünlerde bekleyen aileler de destek verdi. Rektör Özkan protestolar arasında konuşmasını yaptı. Törende toplam 2 bin 391 öğrenci kep attı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde mezuniyet töreni VİDEO

Boğaziçi Üniversitesi'nde mezuniyet töreni

Boğaziçi Üniversitesi'nde mezuniyet töreni

Boğaziçi Üniversitesi'nde mezuniyet töreni

Boğaziçi Üniversitesi'nde mezuniyet töreni

Boğaziçi Üniversitesi'nde mezuniyet töreni

Boğaziçi Üniversitesi'nde mezuniyet töreni

Boğaziçi Üniversitesi'nde mezuniyet töreni

Boğaziçi Üniversitesi'nde mezuniyet töreni

Boğaziçi Üniversitesi'nde mezuniyet töreni

Boğaziçi Üniversitesi'nde mezuniyet töreni

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