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Boğaziçi Üniversitesi'ni karıştıran asılsız mailler

Öğrencilere yönetimden 2 mail atıldı. Birinde "baskıya karşı beraberlik" mesajı verildi. Diğerinde önceki mailin dikkate alınmaması istendi. Mailler için basın açıklaması da yapıldı: Hacklendik

Haber Merkezi | 31.03.2018 - 09:22..
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Boğaziçi Üniversitesi'ni karıştıran asılsız mailler

YPG PROPAGANDASI YAPAN 11 ÖĞRENCİ GÖZALTINDA

Bir grup Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 46 askerimizi protesto ederek , "İşgalin katliamın lokumu olmaz", "Kürdistan faşizme mezar olacak" pankartı açtı. Polis, 11 öğrenciyi gözaltına aldı.

"ÜNİVERSİTEMİZ BASKI ALTINDA BİRLİK OLALIM"

Boğaziçi Üniversitesi yönetiminden, tüm öğrencilere "desteklemedikleri olaylar"dan sonra üniversiteye yönelik baskıcı bir ortam oluştuğuna dikkat çekilen ve “Tüm akademisyenleri ve öğrencileri zedelenmiş olan Boğaziçi kültürünü tekrar ayaklandırmak için birlik olmaya davet ediyoruz” cümlesiyle biten bir mail gönderildi.

Boğaziçi Üniversitesi'ni karıştıran asılsız mailler

Boğaziçi Üniversitesi'ni karıştıran asılsız mailler

"ONAYSIZ MAİL, DİKKATE ALMAYIN"

Kısa süre sonra başka bir mail ile söz konusu mailin üniversite yönetiminden onay almadan gönderildiğini dolayısıyla gerçek bir değer taşımadığı ifade edildi.

Boğaziçi Üniversitesi'ni karıştıran asılsız mailler

"İKİ MESAJI DA BİZ GÖNDERMEDİK"

Üniversiteden daha sonra yapılan açıklamada da “İki ayrı mesaj, üniversitemizin herhangi bir birimi tarafından gönderilmemiştir. Sistemlerimize yapılan bu saldırının sorumluları hakkında gerekli tespit ve soruşturma işlemleri başlatılmıştır.” denildi.

Boğaziçi Üniversitesi'ni karıştıran asılsız mailler

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