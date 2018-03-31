Boğaziçi Üniversitesi'ni karıştıran asılsız mailler

YPG PROPAGANDASI YAPAN 11 ÖĞRENCİ GÖZALTINDA

Bir grup Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 46 askerimizi protesto ederek , "İşgalin katliamın lokumu olmaz", "Kürdistan faşizme mezar olacak" pankartı açtı. Polis, 11 öğrenciyi gözaltına aldı.

"ÜNİVERSİTEMİZ BASKI ALTINDA BİRLİK OLALIM"

Boğaziçi Üniversitesi yönetiminden, tüm öğrencilere "desteklemedikleri olaylar"dan sonra üniversiteye yönelik baskıcı bir ortam oluştuğuna dikkat çekilen ve “Tüm akademisyenleri ve öğrencileri zedelenmiş olan Boğaziçi kültürünü tekrar ayaklandırmak için birlik olmaya davet ediyoruz” cümlesiyle biten bir mail gönderildi.

"ONAYSIZ MAİL, DİKKATE ALMAYIN"

Kısa süre sonra başka bir mail ile söz konusu mailin üniversite yönetiminden onay almadan gönderildiğini dolayısıyla gerçek bir değer taşımadığı ifade edildi.

"İKİ MESAJI DA BİZ GÖNDERMEDİK"

Üniversiteden daha sonra yapılan açıklamada da “İki ayrı mesaj, üniversitemizin herhangi bir birimi tarafından gönderilmemiştir. Sistemlerimize yapılan bu saldırının sorumluları hakkında gerekli tespit ve soruşturma işlemleri başlatılmıştır.” denildi.