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Boğaziçi Universitesi’nin buluşu patent aldı

Boğaziçi Üniversitesi’nde geliştirilen 'Dayanıklı Aşı Taşıyıcı Protein Mikrokürecik Teknolojisi' bu kez de Avrupa Patent Ofisi’nden patent aldı.

Haber Merkezi | 21.08.2018 - 09:36..
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Dünyada ilk kez Türk bilim insanları tarafından geliştirilen ve ASC proteini mikroküreciklerinden oda sıcaklığında 30 gün dayanabilen aşı taşıyıcı teknolojisi geçen yıl da Japonya ve ABD’den patent almıştı.

KORUMA ALTINA ALINDI

Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Özöre, konuyla ilgili yaptığı açıklama, "Triadic patent olarak adlandırılan buluşu, Türkiye’nin ilk ve tek biyoteknoloji patenti olarak artık üç dünya bölgesinde koruma altına alınmış oldu" dedi.

Boğaziçi Universitesi’nin buluşu patent aldı

VİRÜSLERE KARŞI ETKİN KORUMA SAĞLIYOR

Uluslararası yatırımcıların dikkatini çekmesi beklenen ‘Dayanıklı Aşı Taşıyıcı Protein Mikrokürecik Teknolojisi’ tüm dünyada kuş gribi ve domuz gribi gibi hastalıkların yanı sıra, Zika benzeri yeni virüslere karşı da etkin bir buluş olarak kabul görüyor.

Boğaziçi Universitesi’nin buluşu patent aldı

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