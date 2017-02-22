Boğaziçi Üniversitesi'nin PKK sevgisini gösteren mail

Boğaziçi Üniversitesi kurumsal iletişim hesabından atılan söz konusu mailde, daha önce üniversitede öğrencilik yapıp, eğitmen olarak görev almış, ancak daha sonra 2014 yılında Suriye'nin Kobani kentindeki çatışmalara katılıp ölmüş PKK'lı bir teröristin arkasından adeta ağıt niteliğinde bir mesaj yayımlandığı görülüyor.

Sosyal medyada yer alan o mail;



ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNDEN HENÜZ YALANLAMA YOK

Öte yandan üniversitenin yetkili organlarından bu skandal ötesi mail hakkında bir açıklama veya yalanlama yapılmadı.

EĞİTİM KURUMUNUN ACINASI HALİ

Boğaziçi Üniversitesi'nin tüm personel ve öğrencilere gönderdiği bu mail, sözde eğitim kurumunun terör sevgisini, tüm acınası haliyle gözler önüne seriyor.