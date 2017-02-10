Boğaziçililer KHK'yı protesto etti

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde part-time anayasa dersi veren Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Sevinç, son KHK ile üniversiteden ihraç edildi.

SKYPE İLE BAĞLANDI

Konuk öğretim üyesi Sevinç'in bugün de Boğaziçi Üniversitesi'nde dersi vardı. Sevinç ihraç edildiği için üniversiteye gelemedi; fakat İstanbul'a yaklaşık 450 kilometre uzaklıktaki Ankara'dan 'Skype' ile görüntülü bağlanıp öğrencilerine ders anlattı.

DERSTEN SONRA SESSİZCE YÜRÜDÜLER

Yaklaşık 40 dakika süren dersten sonra bir grup öğrenci ve akademisyen Sevinç'in ihraç edilmesini protesto etmek 'Üniversiteye saldırı topluma saldırıdır. Kabul etmiyoruz, arkadaşlarımızın yanındayız' yazılı bir pankartla yürüyüşe geçti.

DİREN ANKARA BOĞAZİÇİ YANINDA

Üniversitenin Etiler kapısına yürüyen grup burada 2 dakikalık sessiz eylem gerçekleştirdi. Eylemin ardından da kalabalık 'Murat Sevinç yalnız değildir', 'Üniversiteler bizimdir bizimle özgürleşecek', 'Diren Ankara Boğaziçi yanında' şeklinde slogan atıp olaysız dağıldı. Protesto gösterisi sırasında polisin de üniversite çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.