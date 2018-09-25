Boğaziçi Üniversitesi’nde yeni eğitim-öğretim yılı başlarken yurtlar, yemekhane ve güvenlik gibi birçok konuda çeşitli değişiklikler yapıldı.

Yapılan düzenlemeye göre, daha önce Boğaziçi Üniversitesi’ne bağlı olan yurtlar Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri gereğince il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin denetimine açıldı. Bu düzenleme ile BÜ’ye ait karma yurtlar kadın-erkek olarak ayrıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMİ VE YURTLARIN BÖLÜNMESİNİ İSTEMİYORLAR

Güvenlik önlemleri kapsamında kampüs girişlerine turnike konulması ve denetimlerin sıklaştırılmak istenmesi, yurtların kız-erkek olarak bölünmesi öğrencilerin tepkisine neden oldu.

Canlı yayında konuyla ilgili konuşan bir Boğaziçi öğrencisi, habersiz bir şekilde yapılan bu değişiklikleri protesto ettiğini anlattı.

Boğaziçi'nde karma yurtların bölünmesi protesto ediliyor VİDEO