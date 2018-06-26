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Boğaziçi’nde lisansüstü yaz okulu başlıyor

Boğazda Yapay Öğrenme İsmail Arı Yaz Okulu 2018 adlı lisansüstü yaz okulu 2-5 Temmuz'da yapılacak.

DHA | 26.06.2018 - 15:24..
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lki 2016 yılında ODTÜ’de bilgisayarla görme ve derin öğrenme temasıyla, ikincisi de 2017 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde robotik ve yapay öğrenme odaklı olarak düzenlenen yaz okullarının üçüncüsünün temaları biyoenformatik, doğal dil ve konuşma işlemede yapay öğrenme olarak belirlendi.

4 GÜN SÜRECEK

Dört gün sürecek yaz okulunda; biyoenformatik sinyal işleme, yapay öğrenmeyle gen keşfi, yapay öğrenmeyle hastalık tahmini, Türkçe için doğal dil ve konuşma işleme, diyalog sistemleri, bilgisayar aracılığıyla çeviri, yapay öğrenme, derin sinir ağlarıyla öğrenme ve büyük veriyle öğrenme gibi konular ele alınacak.

Boğaziçi’nde lisansüstü yaz okulu başlıyor

UZMAN KİŞİLER EĞİTİM VERECEK

Yapay Öğrenme Yaz Okulu’na yurtiçi ve yurtdışından alanında uzman onlarca eğitmen katılacak. Araştırmacılar, duyurulan alanlarda seminerler verecek.

Tez öğrencileri araştırmalarını ve tez çalışmalarını birer poster halinde paylaşarak görüş alışverişinde bulunma olanağı bulacak. Akademik bilgileri sunan konuşmaları, araştırmacı endüstriyel kuruluşların tanıtımları izleyecek.

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