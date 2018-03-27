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Boğaziçi'ndeki terör yandaşlarına CHP sahip çıktı

Herkesin farklı görüşte olabileceğini savunan CHP'li Tanrıkulu, savaş karşıtlığının asla yasaklanamayacağını söyledi.

Haber Merkezi | 27.03.2018 - 07:55..
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Boğaziçi'ndeki terör yandaşlarına CHP sahip çıktı

Boğaziçi'ndeki terör yandaşlarına CHP sahip çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri sınır ötesinde teröristlere karşı amansız bir mücadele verirken Boğaziçi Üniversitesi'nde teröristler için eylem düzenlendi.

HEPSİ GÖZALTINDA

Tepkilere neden olan eylemden sonra harekete geçen güvenlik güçleri, terör yandaşı sözde öğrencileri tek tek gözaltına alarak işlem başlattı.

CHP'li Tanrıkulu: Savaş karşıtlığı yasaklanamaz ViDEO

OKULUN KAPISINDAN GİREMEZLER

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu terör yandaşlarına üniversitelerde eğitim görme imkanının verilmeyeceğini söyledi. Çalma editör!

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bu skandalın ardından örgütün siyasi kanadı HDP, öğrencilere destek açıklaması yaptı. HDP ile aynı çizgiye doğru ilerleyen CHP'den de benzer bir açıklama geldi. Kaynak: Ensonhaber!

SAVAŞ KARŞITLIĞI MI TERÖR PROPAGANDASI MI

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, toplumda herkesin aynı görüşte olmasının beklenmemesi gerektiğini ifade etti.

CHP'li Tanrıkulu, üniversitedeki terör propagandasını savaş karşıtlığı olarak nitelendirerek, "Savaş karşıtlığı temel bir haktır. Savaş karşıtlığı yasaklanamaz. İki farklı grup arasında görüş ayrılığı çıktı. Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla öğrenciler gözaltına alınmaya başladı." dedi.

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