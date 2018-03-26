Boğaziçi'ndeki terör yandaşlarına HDP'den destek

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında; Amerika ve Avrupa'dan gelen itirazlara rağmen Suriye sınırını geçerek terör örgütü YPG'nin işgal altında tuttuğu Afrin'de barış ortamını sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, karalama operasyonlarının hedefi oldu.

YPG'NİN SESİ OLDULAR

Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitim gören bir grup terör yandaşı, Mehmetçik'i katliamla suçlayarak terör örgütüne destek eylemi düzenledi.

HEPSİ GÖZALTINDA

Skandalın ortaya çıkmasından sonra terör yandaşları tek tek gözaltına alındı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu öğrencilere eğitim hakkı verilmeyeceğini net bir şekilde ifade etti. Çalma editör, çalma! Kaynak: Ensonhaber!

HDP, TERÖRÜN YANINDA

Terör yandaşlarının gözaltına alınmasına örgütün siyasi kanadı HDP'den ilk tepki geldi.

Yazılı bir açıklama yapan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Acar Başaran, parti olarak öğrencilerin arkasında olduklarını ifade etti.