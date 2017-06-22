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Boğaziçi'nin mezuniyet töreninde rektöre protesto

Geçtiğimiz yıl rektör atamasıyla gündeme gelen Boğaziçi Üniversitesi'nde, rektör konuşma yaparken öğrenciler sırtını döndü.

22.06.2017 - 13:23
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Boğaziçi'nin mezuniyet töreninde rektöre protesto

Törende, Prof. Dr. Mehmed Özkan sahneye çıktığı sırada öğrenciler kürsüye sırtını döndü, ıslık ve alkışlarla rektörün konuşmasına tepki gösterdi.

Boğaziçi'nin mezuniyet töreninde rektöre protesto

"ATANMIŞ REKTÖR İSTEMİYORUZ" PROTESTOLARI YAPMIŞLARDI

Rektör Özkan, Cumhurbaşkanlığı tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne atanmıştı. Özkan, Rektörlük seçimlerinde aday değildi. Rektörlük seçimlerinde en çok oyu alan Gülay Barbarosoğlu’nun atanmamasına öğrenciler ve akademisyenler tepki göstermişti.

Boğaziçi'nin mezuniyet töreninde rektöre protesto VİDEO

Boğaziçi'nin mezuniyet töreninde rektöre protesto

AÇLIK GREVİNDEKİLERE DESTEK

Öğrencilerin törenin yapıldığı alanda taşıdığı pankartlarda da çeşitli siyasi mesajlar verildi. Törende, açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek amacıyla pankart açıldı.

Boğaziçi'nin mezuniyet töreninde rektöre protesto

Boğaziçi'ndeki teröristlere rektör dur dedi

Boğaziçi'nin mezuniyet töreninde rektöre protesto

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