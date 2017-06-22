Törende, Prof. Dr. Mehmed Özkan sahneye çıktığı sırada öğrenciler kürsüye sırtını döndü, ıslık ve alkışlarla rektörün konuşmasına tepki gösterdi.

"ATANMIŞ REKTÖR İSTEMİYORUZ" PROTESTOLARI YAPMIŞLARDI

Rektör Özkan, Cumhurbaşkanlığı tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne atanmıştı. Özkan, Rektörlük seçimlerinde aday değildi. Rektörlük seçimlerinde en çok oyu alan Gülay Barbarosoğlu’nun atanmamasına öğrenciler ve akademisyenler tepki göstermişti.

Boğaziçi'nin mezuniyet töreninde rektöre protesto VİDEO

AÇLIK GREVİNDEKİLERE DESTEK

Öğrencilerin törenin yapıldığı alanda taşıdığı pankartlarda da çeşitli siyasi mesajlar verildi. Törende, açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek amacıyla pankart açıldı.