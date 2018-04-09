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Boğazına düdük kaçan çocuk iyileşti

Sosyal medyada son günlerde en çok izlenen videolardan biri olan 'nefes borusuna düdük kaçan çocuk', hastanedeki tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

DHA | 09.04.2018 - 10:44..
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Hatay'da arkadaşlarıyla oynarken ağzına aldığı düdüğün bir anda nefes borusuna kaçması üzerine Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dönmez, burada yapılan müdahale ile düdük çıkarılamayınca Antakya Akademi Hastanesi'ne sevk edildi.

Boğazına düdük kaçan çocuk iyileşti

"GENEL DURUMU İYİ"

Burada yapılan tetkiklerin ardından hasta, Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Hakan Samsun ve ekibi tarafından yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

Hastaya yapılan müdahaleyi anlatan Uzman Dr. Hakan Samsum, "Hastamız 12 yaşında soluk borusuna düdük kaçma şikayetiyle Devlet Hastanesi'nde müdahale edilemediği için acile getirildi. Biz de hazırlığımızı yapıp ameliyathanede 'bronkoskopi' dediğimiz işlemle düdüğü çıkarmak için ameliyathaneye çıkardık. Başarılı bir şekilde düdüğü çıkardık. Müdahale sonrası çocuğumuzda herhangi bir sıkıntı olmadı, bir gün sonra hastamızı taburcu ettik. Şu an genel durumu iyi bir sıkıntısı yok." dedi.

Düdük yutan çocuğun zor anları VİDEO

ÖTEN DÜDÜK HAYATINI KURTARDI

Hastanın nefes alıp verirken düdüğün ötmesi sayesinde hayatta kaldığını vurgulayan Samsum, "Hastamızın özellikle o düdüğü öttüren dil kısmı dediğimiz yer olmasa maalesef hayatını kaybedebilirdi. Çünkü oranın açık olması onun nefes almasını sağladı. Zaten biz işlemi yaparken oradan tutup çıkarabildik, oradan tutamasak çıkarma şansımız bile olmayacaktı, ya da acil ameliyatla çıkarmamız gerekecekti. Allah'a şükür bunlar olmadı, sıkıntı olmadı ve rahatlıkla çıkarabildik." diye konuştu.

Boğazına düdük kaçan çocuk iyileşti

DÜDÜĞÜN ÖTMESİ ETRAFINDAKİLERE KAHKAHA ATTIRDI

Bu arada nefes borusuna düdük kaçan Şerif Dönmez'in Akademi Hastanesi'ndeki operasyon öncesi ameliyat masasında çekilen yeni görüntüsü de ortaya çıktı. Doktorun 'nefes al, ver' demesi üzerine Dönmez'in nefes alıp verirken yine düdüğün ötmesi ve etrafındakilerin kahkaha atması görüntülerde yer alıyor.

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