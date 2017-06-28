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Boğazına saplı bıçakla hastaneye kaldırıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan kavgada 20 yaşındaki Yusuf Dede, 28 yaşındaki Fatih Yaman'ı boğazından bıçakladı.

28.06.2017 - 06:00
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Seydişehir-Antalya Çevre Yolu Kuğulu Park girişinde meydana gelen olayda, aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet olduğu öğrenilen Fatih Yaman ile Yusuf Dede arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yusuf Dede yanında bulunan bıçakla Fatih Yaman'ı boğazından bıçakladı. Dede olay yerinden kaçarken, bıçak Yaman'ın boğazına saplandı.

Boğazına saplı bıçakla hastaneye kaldırıldı

Boğazına saplanan bıçakla ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaman, ilk tedavinin ardından Konya'ya sevk edildi. Olaydan sonra kaçan Yusuf Dede ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Boğazına saplı bıçakla hastaneye kaldırıldı

Boğazına saplı bıçakla hastaneye kaldırıldı

Boğazına saplı bıçakla hastaneye kaldırıldı

Boğazına saplı bıçakla hastaneye kaldırıldı

Boğazına saplı bıçakla hastaneye kaldırıldı

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