Boğazına saplı bıçakla hastaneye kaldırıldı

Seydişehir-Antalya Çevre Yolu Kuğulu Park girişinde meydana gelen olayda, aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet olduğu öğrenilen Fatih Yaman ile Yusuf Dede arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yusuf Dede yanında bulunan bıçakla Fatih Yaman'ı boğazından bıçakladı. Dede olay yerinden kaçarken, bıçak Yaman'ın boğazına saplandı.

Boğazına saplanan bıçakla ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaman, ilk tedavinin ardından Konya'ya sevk edildi. Olaydan sonra kaçan Yusuf Dede ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



















