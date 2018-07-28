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Boğazındaki sülükle bir ay boyunca yaşadı

Aydın'da besici Mustafa Doğru, farkında olmadan bir ay boyunca boğazına yapışan sülükle yaşadı.

DHA | 28.07.2018 - 03:52..
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Çine ilçesi Soğancılar Mahallesi'nde besicilik yaparak geçimini sağlayan Mustafa Doğru, 1 ay önce, hayvanlarını suladığı göletten bidonlarına su almak amacıyla, ağzıyla hortumu çekti.

Boğazındaki sülükle bir ay boyunca yaşadı

SU ÇEKTİĞİ HORTUMDAN BOĞAZINA SÜLÜK YAPIŞTI

Bu sırada suda bulunan ve gözle görülmeyecek kadar küçük olan sülük, Doğru'nun boğazına yapıştı. Durumdan habersiz, boğazındaki sülükle yaşayan Mustafa Doğru, geçen 25 Temmuz günü, ses kısıklığı ve ağzından kan gelmesi şikayetleriyle Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Polikliniği'ne başvurdu.

Boğazındaki sülükle bir ay boyunca yaşadı

BOĞAZINDAN CANLI OLARAK ÇIKARILDI

Uzm. Dr. Kürşat Bensoy tarafından muayene edilen Doğru'nun boğazında, sülük olduğu belirlendi. Acil ameliyata alınan Mustafa Doğru'nun boğazına yapışan sülük, canlı olarak çıkarıldı. Sülük kap içine konularak, Doğru'ya gösterildi. Operasyonu gerçekleştiren doktoruna teşekkür eden Mustafa Doğru, ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

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