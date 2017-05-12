taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.432
USD
3,5902
EURO
3,9016
ALTIN
141,84
PETR
50,7900

Bogdanov: Rusya ABD ile İran arasında arabulucu olabilir

Rusya’nın ABD ile İran arasında arabulucu olabileceği belirtiliyor.

12.05.2017 - 10:41
  1. Haberler
  2. Dünya

s

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya’nın ABD ile İran arasında arabulucu olabileceğini, bu sürecin zor olmasına rağmen başka çarenin olmadığını söyledi.

"ARABULUCULUK YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Bogdanov, Rusya’nın ABD ile İran arasında bir arabulucu olabilip olamayacağı sorusu üzerine, “Tabii. Sürekli olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Hem ABD ile İran hem de Suudi Arabistan ile İran arasında arabuluculuk yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda çalışmalarda bulunuyoruz. Bu çok zor bir iş, ancak başka çaresi yok“ dedi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump-Lavrov görüşmesinde tepki çeken fotoğraf

Trump-Lavrov görüşmesinde tepki çeken fotoğraf

21
Hastanede karışan bebekler hakkında karar verildi

Hastanede karışan bebekler hakkında karar verildi

84
Cumhuriyet İnternet Yayın Yönetmeni gözaltına alındı

Cumhuriyet İnternet Yayın Yönetmeni gözaltına alındı

128
Bora füzesinin fırlatıldığı anlar

Bora füzesinin fırlatıldığı anlar

75
Türk Büyükelçi: Deniz Yücel'i Papa bile kurtaramaz

Türk Büyükelçi: Deniz Yücel'i Papa bile kurtaramaz

28
Selin Sayek Böke istifasının ardından ilk kez konuştu

Selin Sayek Böke istifasının ardından ilk kez konuştu

82
Cumhurbaşkanı'nın yurt dışı trafiği başlıyor

Cumhurbaşkanı'nın yurt dışı trafiği başlıyor

44
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM