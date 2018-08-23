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Boğulan asteğmenin cesedine ulaşıldı

Asteğmen H.B.A, Siirt'te serinlemek için girdiği çayda boğuldu. Cansız bedeni askeri yetkililere teslim edildi.

İHA | 23.08.2018 - 01:26..
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Botan Çayı'na giren 26 yaşındaki asteğmenin cansız bedeni Elazığ Emniyet Müdürlüğü Sualtı ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından bulundu.

Boğulan asteğmenin cesedine ulaşıldı


CENAZE TUGAY KOMUTANLIĞI'NA TESLİM EDİLDİ

H.B.A., öğle saatlerinde Siirt-Eruh karayolu 10 kilometresindeki Botan Çayı’na, okuldan bir arkadaşı ve ailesiyle pikniğe gitti. Serinlemek için çaya giren gence ulaşılamayınca yetkililere haber verildi.

Olay yerine gelen Jandarma Komutanlığı, AFAD ve UMKE ekipleri bölgede incelemede bulundu. Arama çalışmalarından sonuç alınmayınca Elazığ’dan dalgıç ekipleri çağrıldı. Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sualtı ekipleri tarafından yapılan aramalarda suya düştüğü yerde cenazesine ulaşıldı.

Cenaze Siirt 3’üncü Komando Tugay Komutanlığı yetkililerine teslim edildi.

Boğulan asteğmenin cesedine ulaşıldı

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