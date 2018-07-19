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Boğulma tehlikesi geçiren çocuğa plajda doktor müdahalesi

Balıkesir'de, annesiyle denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 2 yaşındaki çocuk, plajdaki doktorun kalp masajı ve suni teneffüsüyle yaşama döndürüldü.

AA | 19.07.2018 - 21:48..
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Altınoluk Mahallesi'ndeki halk plajında annesi ile denize giren 2 yaşındaki Umut Mirza Bülbül, boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin denizden çıkardığı Bülbül'e plajda bulunan ve Almanya'da cerrah olarak çalışan 40 yaşındaki Yüksel Köynik ilk müdahaleyi yaptı.

Köynik, denizden çıkarıldığında nefes alamayan ve moraran Bülbül'e kalp masajı ile suni teneffüs yaptı. Doktorun yaklaşık 1,5 dakikalık müdahalesinin ardından nefes almaya başlayan ve hayata dönen Bülbül, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Boğulma tehlikesi geçiren çocuğa plajda doktor müdahalesi

'BİR ÇOCUK ÖLDÜ KİMİN ÇOCUĞU'

Köynik, yaptığı açıklamada, küçük çocuğun hayati tehlikeyi atlattığını ancak 24 saat hastanede müşahede altında tutulması gerektiğini söyledi.

Olay anını anlatan Köynik, şöyle konuştu:

"İki çocuğumla suda yüzüyorduk. Bu sırada 'Bir çocuk öldü. Kimin çocuğu' dediler. Kucağımdaki çocuğumu yanımdaki arkadaşlarıma verdim ve hemen çocuğun yanına gittim. Nabzına baktım ve çocuğa ilk yardım müdahale olarak kalp masajı ve suni teneffüs yaptım.

"YAŞAMA ŞANSI YÜKSEK"

Müdahaleden sonra nefes aldı ve kendine geldi. Ondan sonra kustu. Çünkü akciğerine su toplanmıştı. Hastanede akciğerine ne kadar su dolduğuna bakacaklar. Yaptığım kalp masajıyla hızlı bir şekilde kendine geldiğine göre yaşama şansı yüksek."

Boğulma tehlikesi geçiren çocuğa plajda doktor müdahalesi


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