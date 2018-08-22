taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.06395
Euro
7.036
Altın
1195.515
Borsa
90185.99

Boğulma tehlikesi geçiren kardeşleri dalgıçlar kurtardı

Sinop’ta denizde boğulma tehlikesi geçiren iki kişi, dalgıçlar ve vatandaşlar tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.

DHA | 22.08.2018 - 16:53..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Çorum’dan tatil için Sinop’a gelen Samet ve Kadir Karayel kardeşler, serinlemek için denize girdi.

Denizde akıntıya kapılarak sürüklenen kardeşler için vatandaşlar yardım çağrısında bulundu. Olası boğulma tehlikesine karşın bölgede bulundurulan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar, vatandaşların da yardımıyla yaklaşık 30 dakika sonra Karayel kardeşleri kıyıya çıkardı.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNUYOR

Bu sırada sahilde bulunan bir kadın doktor, kardeşlere ilk müdahalede bulundu, kalp masajı yaptı. Kadir ve Samet Karayel, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan kardeşlerin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Boğulma tehlikesi geçiren kardeşleri dalgıçlar kurtardı

Boğulma tehlikesi geçiren kardeşleri dalgıçlar kurtardı

Boğulma tehlikesi geçiren kardeşleri dalgıçlar kurtardı

Boğulma tehlikesi geçiren kardeşleri dalgıçlar kurtardı

Boğulma tehlikesi geçiren kardeşleri dalgıçlar kurtardı

Boğulma tehlikesi geçiren kardeşleri dalgıçlar kurtardı

Boğulma tehlikesi geçiren kardeşleri dalgıçlar kurtardı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gümüşhane'de 2 terörist öldürüldü

Gümüşhane'de 2 terörist öldürüldü

168
Sultangazi'de zabıtadan kaçak kesim denetimi

Sultangazi'de zabıtadan kaçak kesim denetimi

96
ABD, Fransa ve İngiltere'den Esad'a gözdağı

ABD, Fransa ve İngiltere'den Esad'a gözdağı

74
ABD'den Türkiye'ye: Brunson'ı verin kriz bitsin

ABD'den Türkiye'ye: Brunson'ı verin kriz bitsin

271
Trump'tan AB'ye ek vergi kararı

Trump'tan AB'ye ek vergi kararı

149
ABD'de Tinder trolü: Tüm erkeklere aynı saatte randevu

ABD'de Tinder trolü: Tüm erkeklere aynı saatte randevu

28
İranlı turistler bayramda Türkiye'ye akın etti

İranlı turistler bayramda Türkiye'ye akın etti

57
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM