taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.520
USD
4,5867
EURO
5,3637
ALTIN
184,76
PETR
79,2300

Boğulmak üzere olan yavru köpekleri Mehmetçik kurtardı

İzmir’de dün yaşanan yağış sonrası bir çukurda mahsur kalan yavru köpekler, Mehmetçik tarafından kurtarılarak, anneleriyle birlikte bir kulübeye yerleştirildi.

İHA | 30.06.2018 - 09:12..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İzmir’i etkileyen yoğun yağış, bir çukurda barınan yavru köpeklerin az daha boğulmasına neden oluyordu.

Yağmur sularıyla birlikte çukurda boğulma tehlikesi yaşayan yavru köpeklerin imdat çığlıklarına, kahraman askerimiz yetişti.

Boğulmak üzere olan köpek yavrularını Mehmetçik kurtardı VİDEO

KULÜBEYE YERLEŞTİRİLDİLER

Anne köpeğin yavrularına yardım edememesi sonrası durumu fark eden askerler, olaya müdahale ederek yavru köpekleri çukurdan kurtardı. Ölümden kurtarılan yavru köpekler anneleriyle birlikte, yapılan kulübeye kondu.

Son günlerde sıkça meydana gelen hayvanlara kötü muamele haberlerinin ardından askerlerin yavru köpekleri ölümden kurtardığı görüntüler, sosyal medyada büyük takdir topladı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ada alıp Türkiye'yi bilimde geçme rüyası

Ada alıp Türkiye'yi bilimde geçme rüyası

226
Silikon Vadisi'ni bırakıp köyüne yatırım için döndü

Silikon Vadisi'ni bırakıp köyüne yatırım için döndü

91
CHP'li Bülent Tezcan: Genel başkan kalır biz gideriz

CHP'li Bülent Tezcan: Genel başkan kalır biz gideriz

147
İyi Partili vekilden seçmenlere hakaret dolu paylaşım

İyi Partili vekilden seçmenlere hakaret dolu paylaşım

148
Özgü Namal köy hayatıyla mutlu

Özgü Namal köy hayatıyla mutlu

23
Çipras: AB derin bir şekilde bölündü

Çipras: AB derin bir şekilde bölündü

26
İşsiz babanın beşiz sevinci

İşsiz babanın beşiz sevinci

55
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM