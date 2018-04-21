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Böke ve Cihaner Kılıçdaroğlu'ndan solcu aday istedi

Selin Sayek Böke ve İlhan Cihaner, istedikleri cumhurbaşkanı adayının nitelikleriyle ilgili Kılıçdaroğlu'na taleplerini sıraladı. Solcu olsun, Atatürkçü olsun, Cumhuriyet değerlerini benimsesin...

Haber Merkezi | 21.04.2018 - 15:54..
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Böke ve Cihaner Kılıçdaroğlu'ndan solcu aday istedi

Kemal Kılıçdaroğlu seçim görüşmeleri kapsamında dün Muharrem İnce ile bir araya gelmiş, görüşmeden sonra İnce "Konuştuk, dertleştik." açıklaması yapmıştı.

"SOLCU, ATATÜRKÇÜ ADAY"

Bu görüşmenin ardından CHP liderinin Selin Sayek Böke ve İlhan Cihaner'le bir araya geldiği, yarım saat süren görüşmede, seçilecek olan cumhurbaşkanı adayının "Mutlaka evrensel sol değerleri, Atatürkçü, Cumhuriyet değerlerini benimsemiş sol bir aday." olması gerektiği konuşuldu.

Selin Sayek Böke ve İlhan Cihaner'in “Gelecek İçin Biz” ve bir grup milletvekili adına yaptığı görüşmede önemli olanın "Adayın CHP içinden olması değil, bu değerleri temsil edecek biri olması." olduğu vurgulandı.

Görüşmede "Sandığa yüksek katılım için hemen seferberlik ilan edelim." fikri de benimsendi.

Böke ve Cihaner Kılıçdaroğlu'ndan solcu aday istedi

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