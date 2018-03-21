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Boko Haram kaçırdığı 110 çocuğu serbest bıraktı

Nijerya'da aşırıcı Boko Haram örgütünün geçen ay bir okuldan kaçırdığı 110 kız çocuğunun tamamına yakınını bıraktığı açıklandı.

Haber Merkezi | 21.03.2018 - 16:27..
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Nijerya'da kız çocuklarını kaçırması ve infazları ile bilinen Boko Haram örgütü, Dapçi'de ellerinde bulunan kız çocuklarının tamamını serbest bıraktıklarını açıkladı.

110 KIZ SERBEST

9 araçla Yobe eyaletindeki Dapçi kasabasına geldiklerini ve kasabanın merkezinde kız çocuklarını bıraktıklarını söyledi. Yaklaşık 110 kişilik bir kız çocuğu grubunun araçlarla bölgeye getirildiğini doğrulayan kaynaklar, esirlerin serbest bırakıldığını belirtti.

Militanların kız çocuklarını bırakırken 'Bu hepinize uyarı olsun' dediklerini görgü tanıklarınca belirtildi. Ayrıca militanların "Size acıdığımız için bunu yaptık. Bir daha asla kızlarınızı okula göndermeyin" dediği belirtildi.

4 YIL ÖNCE DE YAPMIŞLARDI

Terör örgütü DEAŞ'a biat eden Boko haram 4 yıl önce de 270'den fazla kız çocuğunu kaçırarak serbest bırakmıştı.

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