Boko Haram örgütü 111 kızı kaçırdı

Nijerya’nın kuzeyindeki Yobe eyaletinin Dapchi bölgesinde bir okula Boko Haram örgütü tarafından düzenlenen saldırı sonrası 111 kız öğrencinin kaybolduğu bildirildi.

Nijerya Enformasyon Bakanı Lai Mohammed, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Nijerya Devlet Başkanı Muhammedu Buhari’nin olayı araştırmak üzere ülkenin Dışişleri ve Savunma bakanlarını Yobe eyaletine sevk ettiğini açıkladı.

ÖĞRENCİLERDEN HABER ALINAMIYOR

Yobe eyaleti polis komiseri Abdulmaliki Sumonu ise Salı günü yaptığı açıklamada Boko Haram örgütünün Dapchi bölgesinde kız öğrencileri kaçırdığına ilişkin iddiaları reddetmişti. Öte yandan, Pazar günü Boko Haram’ın Dapchi bölgesinde bir okula saldırı düzenlediği ve en az 90 kız öğrencinin kaçırıldığı ileri sürülmüştü. Pazartesi günü Boko Haram tarafından eyaletin Dapchi bölgesinde bulunan bir kız okuluna baskın düzenlenmiş ve saldırı sonrası 94 öğrencinin kaybolduğu iddia edilmişti.



