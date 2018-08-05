taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.610
USD
5,0821
EURO
5,8805
ALTIN
198,35
PETR
73,3600

Boks antrenörüne eski sporcuları saldırdı

Bayburt'ta gerçekleştirilen Alt Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında boks antrenörüne eski sporcularının saldırı anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA | 05.08.2018 - 05:13..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

İddiaya göre, Türkiye Boks Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan ve Bayburt Merkez Spor Salonunda düzenlenen şampiyonada, Seyfullah Dumlupınar'ın Bayburt'ta yetiştirdiği sporcu iki grup arasında tartışma çıktı.

Dumlupınar, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sporcularını ayırıp tartışmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Dumlupınar'ın durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışanların ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı.

Boks antrenörüne eski sporcuları saldırdı

SPOR SALONUNA GİRERKEN SALDIRDILAR

Bu arada spor salonuna girmek üzere yönelen Seyfullah Dumlupınar'a sporculardan bazıları saldırdı.

Spor salonunun güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, Dumlupınar'ın cep telefonuyla konuştuğu, sağa sola gidip geldiği görülüyor.

Kayıtlara Dumlupınar'ın arkası kapıya dönük durumdayken telefonla konuşmaya devam ettiği sırada koşarak gelen gruptakilerden birinin tekme ve tokatlarıyla yere düşmesi yansıyor.

Görüntüde, Dumlupınar'a vurmaya devam eden üç kişiyi, diğer antrenörler ile polislerin salondan dışarı çıkardığı yer alıyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Interpol’un aradığı mafya lideri İstanbul'da yakalandı

Interpol’un aradığı mafya lideri İstanbul'da yakalandı

33
'Erdemler' komando taburu da kayıp Evrim'i arıyor

'Erdemler' komando taburu da kayıp Evrim'i arıyor

9
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya suikast girişimi

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya suikast girişimi

43
Birleşmiş Milletler: Kuzey Kore nükleer füze üretiyor

Birleşmiş Milletler: Kuzey Kore nükleer füze üretiyor

31
Trump, LeBron James'e aptal dedi

Trump, LeBron James'e aptal dedi

8
TÜBİTAK yarışması için elektrikli otomobil ürettiler

TÜBİTAK yarışması için elektrikli otomobil ürettiler

48
ASELSAN'dan arka ışığa ihtiyaç duymayan minyatür ekran

ASELSAN'dan arka ışığa ihtiyaç duymayan minyatür ekran

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM