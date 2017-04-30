Bolivya Devlet Başkanı Morales’ten Maduro’ya destek

Venezuela’da sağ muhalefetin başını çektiği devlet başkanı Nicholas Maduro karşıtı gösteriler sürerken Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales’ten Maduro’ya destek geldi. Maduro, Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) genel sekreteri Luis Almagro ve başta ABD olmak üzere OAS üyesi bazı ülkeleri Maduro’ya karşı darbe yapmakla suçladı. Bolivya'nın başkenti La Paz'daki Quemado sarayında dün basın toplantısı düzenleyen Morales, OAS genel sekreteri Almagro’nun, ABD'nin askeri müdahalesini haklı çıkarma umuduyla şiddeti ve çatışmayı teşvik ettiğini söyledi.

"VENEZUELA’DA OLAN BİR DARBEDİR"

OAS Genel Sekreteri Almagro’ya sert sözlerle yüklenen Başkan Morales, “Nicholas Maduro başkan olarak seçildi ve şu anda Venezuela sağcı muhalefeti tarafından, OAS genel sekreteri Luis Almagro ve ABD gibi bazı OAS üyesi ülkelerin desteğiyle ona karşı bir darbe yapılıyor” dedi.

Morales şöyle devam etti: “Almagro, hangi yetki ile bir darbe girişiminde yer alarak demokrasiden söz edebiliyor?” Morales Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise Luis Almagro’yu, ABD'nin emperyalist politikalarına OAS'ın boyun eğmesini sağlayarak OAS'a zarar vermekle suçladı. Maduro döneminin en güçlü destekçilerinden olan Morales, Almagro'yu çeşitli vesilelerle eleştirmiş ve daha önce onu ‘barış için bir tehdit’ olarak nitelemişti. OAS, göstericilere sert müdahale edildiği gerekçesiyle Maduro’yu eleştirmiş, Maduro ise OAS'ı Venezuela’da sosyalizmin çökertilmesi kampanyasını desteklemekle suçlamıştı.