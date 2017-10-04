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Bollywood yıldızı Aamir Khan İstanbul'da

Bollywood yıldızı Aamir Khan, Kültür ve Turizm Bakanlığının davetlisi olarak bugün Türkiye'ye geldi.

04.10.2017 - 21:42
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  2. Kültür Sanat

Kültür ve Turizm Bakanlığının davetlisi olarak bugün Türkiye'ye gelen Aamir Khan, Hindistan ve Türkiye'de eş zamanlı olarak 20 Ekim'de gösterime girecek “Secret Superstarö filminin tanıtım toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Mecidiyeköy'deki bir otelde  gerçekleştirilen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yıldız oyuncu, Türkiye'ye uzun yıllardır gelmek istediğini belirterek, “Burada olduğum için çok mutluyum. Türkiye'deki arkadaşlarımdan ve filmlerimi izleyenlerden mesajlar alıyordum. Genç insanların filmlerimi izlediğini bilmiyordum. Bunu öğrendiğim için çok mutlu oldum.  Bir teklif gelince de hemen kabul ettim. Eşim ve oğlum daha önce Türkiye'ye gelmişti ve hayran kalmıştı. Ben de geldiğim için çok mutluyum" ifadesini kullandı.

Bollywood yıldızı Aamir Khan İstanbul'da

“BÖYLE YOĞUN BİR KARŞILAMA GÖRMEK BENİ GERÇEKTEN DUYGULANDIRDI"

Türk hayranlarının kendisini Atatürk Havalimanı'nda karşılamasıyla ilgili olarak da Khan, “Böyle yoğun bir karşılama görmek beni gerçekten duygulandırdı. Hayranlarımla daha çok vakit geçirmek isterdim ve vakit geçirmek için daha çok şey yapacağım" diye konuştu.

Aamir Khan İstanbul'da VİDEO

“MAALESEF TÜRKİYE'DEN HİÇBİR OYUNCUYU TANIMIYORUM"

Türkiye'den hiçbir oyuncuyu tanımadığını vurgulayan Aamir Khan, şunları söyledi:
“Maalesef Türkiye'den hiçbir oyuncu tanımıyorum. Bundan mutlu da değilim. En yakın zamanda Türk sinemasını deneyimlemek, sizin yaratıcı sanatçılarınızı keşfetmek için heyecanlıyım ve bunu yapmaya başlayacağım."

Bollywood yıldızı Aamir Khan İstanbul'da

“14 YAŞINDAKİ BIR KIZIN RUH HALİ, ANNESİNİN YAŞADIĞI İLİŞKİLER ÜZERİNE"

Secret Superstar filmi hakkında da bilgi veren Khan, “Secret Superstarödaki konu, süperstarlıktan öte 14 yaşındaki bir kızın ruh hali, annesinin yaşadığı ilişkiler üzerine" dedi.

“HAYRANLARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Hayranlarına da seslenen Aamir Khan, şu ifadeleri kullandı: “Filmlerimi nasıl izlemeye başladınız? Farklı bir dil. Bu önemli değil, ama başladığınız için çok mutluyum. Sonunda Türkiye'de olabilmekten çok memnunum. Hayranlarıma teşekkür ediyorum."

Bollywood yıldızı Aamir Khan İstanbul'da

TÜRKİYE'NİN TANITIM YÜZLERİNDEN BİRİ SEÇİLDİ

Türkiye'nin tanıtım yüzlerinden biri seçilen Hintli oyuncu Aamir Khan, 4 günlük Türkiye ziyaretinde Ankara ve İstanbul'da çeşitli etkinliklere katılacak. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş tarafından da kabul edilecek Khan, Türk oyuncular ve sinema yapımcılarının yanı sıra hayranlarıyla buluşacak.

Bollywood yıldızı Aamir Khan İstanbul'da

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