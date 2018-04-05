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Bollywood yıldızına hapis cezası

Bollywood yıldızı Salman Khan, nesli tükenmekte olan antilopları avlamaktan suçlu bulundu.

Haber Merkezi | 05.04.2018 - 15:30..
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Hint film endüstrisinin yıldızlarından Khan, çıkarıldığı mahkemede 1998'de düzenlenen bir av organizasyonunda nesli tükenmekte olan 2 kara antilobunu avlamaktan yargılandığı davada suçlu bulundu.

Bollywood yıldızına hapis cezası

BOLLYWOOD YILDIZINA HAPİS

Mahkemeden yapılan açıklamada, Khan’ın 'Yaban Hayatı Koruma' yasasını ihlal etmekten suçlu bulunduğu ve 5 yıl hapis cezası aldığı belirtildi.

Bollywood yıldızına hapis cezası

Aynı av organizasyonuna katılan diğer Bollywood yıldızları Saif Ali Khan, Sonali Bendre, Tabu ve Neelam Kothari ise delil yetersizliği nedeniyle beraat etti.

Bollywood yıldızına hapis cezası

Khan, 2002'de de kontrolünü kaybettiği aracıyla kaldırımda uyuyan kişilerin arasına dalmıştı. Bir kişinin ölümüne ve 4 kişinin yaralanmasına neden olan kaza ile ilgili yargı süreci devam ediyor.

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