taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.381
USD
3,8147
EURO
4,0980
ALTIN
146,70
PETR
55,3900

Bolu Dağı beyaza büründü

Bolu’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırırken, Bolu Dağı D-100 ve TEM Otoyolu mevkiilerini kar kapladı.

26.01.2017 - 11:11
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bolu Dağı D-100 karayolu ve TEM Otoyolu mevkiileri sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyazlara büründü.

Bolu Dağı beyaza büründü

TUZLAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Meteoroloji yetkilillerinin daha önceden uyardığı kar yağışına hazırlıklı olan karayolları ekipleri sabah saatlerinden itibaren ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışmalarına başladılar.

Yetkililer sürücüleri aşırı hız ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları hususunda uyararak, araçlarında mutlaka zincir ve çekme halatı bulundurmalarını istedi.

Bolu Dağı beyaza büründü

Bolu Dağı beyaza büründü

Bolu Dağı beyaza büründü

Bolu Dağı beyaza büründü

Bolu Dağı beyaza büründü

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Referandum tercihleri araştırması

Referandum tercihleri araştırması

249
Caner Erkin'den Asena Atalay'a çok sert cevap

Caner Erkin'den Asena Atalay'a çok sert cevap

208
Kılıçdaroğlu'ndan referandum tahmini

Kılıçdaroğlu'ndan referandum tahmini

734
YSK: Seçimlere katılma yeterliliğine sahip 9 parti var

YSK: Seçimlere katılma yeterliliğine sahip 9 parti var

12
Almanya'da Cem Özdemir'e tepki gösteren Türk taksici

Almanya'da Cem Özdemir'e tepki gösteren Türk taksici

116
Ortağına 7 el ateş edip üzerinden arabayla geçti

Ortağına 7 el ateş edip üzerinden arabayla geçti

10
Türkeş: Bir tane Türk olmasa da Kıbrıs bizim meselemizdir

Türkeş: Bir tane Türk olmasa da Kıbrıs bizim meselemizdir

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM