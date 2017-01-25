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Bolu Dağı çıkışında kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı

TEM Otoyolu'nun İstanbul yönü, Bolu Dağı Tüneli çıkışında kar yağışı nedeniyle kayan TIR'ın bariyerlere çarptı.

25.01.2017 - 11:14
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TEM Otoyolu'nun İstanbul yönü, Bolu Dağı Tüneli çıkışında kar yağışı nedeniyle kayan TIR'ın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle ulaşıma kapandı.

KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KONTROLDEN ÇIKTI

İstanbul yönüne giden Pevrul Atak yönetimindeki 06 DR 6134 plakalı su damacanası yüklü TIR, hafif kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp savrularak bariyerlere çarptı.

MAZOT YOLA DÖKÜLDÜ

Çarpmanın etkisiyle TIR'ın dorsesindeki su damacanaları yola savruldu. TIR'ın akaryakıt deposundan yola mazot da döküldü.

UZUN ARAÇ KONVOYU OLUŞTU

TIR sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle TEM'in İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç konvoyu oluştu.

Tünel Kontrol Merkezi'nde görevli itfaiye ekipleri, yolu kısa sürede ulaşıma açmak için temizleme çalışması başlattı.

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