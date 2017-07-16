taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.176
USD
3,5380
EURO
4,0561
ALTIN
139,84
PETR
49,0100

Bolu Dağı geçişinde tır devrildi

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi İstanbul istikametinde çelik boru yüklü tırın devrilmesi sonucu yol ulaşım kapandı.

16.07.2017 - 21:54
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Otoyolun Bolu Dağı geçişi 4'üncü viyadük üzerinde seyreden Yılmaz Özkan idaresindeki 06 AD 0364 plakalı çelik boru yüklü tır, henüz bilinmeyen nedenle bariyerlere çarparak, yola devrildi.

Bolu Dağı geçişinde tır devrildi

TIR SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALI

Savrulmanın etkisiyle boruların yola saçıldığı kaza sonucu yol ulaşıma kapanırken, ağır yaralanan tırın sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Abant İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. 
Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bolu Dağı geçişinde tır devrildi

ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Bu arada kazanın ardından yolun kapanması sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Yola saçılan boruların vinç yardımıyla çekildiği otoyoldaki trafiğin hafifletilmesi için sürücüler D-100 karayoluna yönlendiriliyor.

Bolu Dağı geçişinde tır devrildi

Bolu Dağı geçişinde tır devrildi

İlginizi Çekebilir
Oyuncakçıdan aldığı sahte paralarla dolandırdı
Zonguldak’ta, oyuncakçıdan aldığı sahte paralarla 19 kişiyi dolandıran Murat Ç., demokrasi nöbetinde yakalandı.
İzmit'te tekne alabora oldu
Marina açıklarında bir teknenin alabora olması sonucu 4 kişi boğulmaktan kurtarıldı.
Bursa'da bir baba oğlunu öldürdü
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir baba, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddiasıyla tartıştığı oğlunu tabancayla vurdu.
Adana'da seyyar satıcı-zabıta kavgası: 2 yaralı
Adana'da seyyar satıcılarla zabıta arasında çıkan kavgada 2 seyyar satıcı yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meydanların dili Fatih Portakal'ın yüzüne yansıdı

Meydanların dili Fatih Portakal'ın yüzüne yansıdı

262
FETÖ'nün malikanesinde korku ve sessizlik hakim

FETÖ'nün malikanesinde korku ve sessizlik hakim

101
Telefon aramalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan sürprizi

Telefon aramalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan sürprizi

316
Erdoğanlar konutlarına yürüyerek geçti

Erdoğanlar konutlarına yürüyerek geçti

244
Euronews darbecilere propaganda yaptırıyor

Euronews darbecilere propaganda yaptırıyor

108
ABD'den Türkiye'ye S-400 uyarısı

ABD'den Türkiye'ye S-400 uyarısı

288
Fatih Terim'den mekan sahibine: Seni o mangala sokarım

Fatih Terim'den mekan sahibine: Seni o mangala sokarım

311
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM