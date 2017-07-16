Bolu Dağı geçişinde tır devrildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yapılan hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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Düğünü iptal edilen kadın salona evsizleri davet etti

ABD'de bir kadın iptal edilen düğün organizasyonu için kiralanan lüks salonda davetliler yerine evsizleri ağırladı.