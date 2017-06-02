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Bolu Dağı Tüneli'nde hasarlı kaza ulaşımı aksattı

Bolu Dağı Tüneli'nde tırın beton kaldırıma çarpıp yan durması nedeniyle ulaşım 15 dakika dururken, uzun araç kuyruğu oluştu.

02.06.2017 - 13:55
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Saat 11.00 sıralarında TEM yolu Bolu Dağı Tüneli içerisinde meydana gelen kazada, Ankara yönüne giden Yılmaz Keser yönetimindeki 14 GD 935 plakalı silobas tır, iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak kenardaki beton kaldırıma çarptı.

TÜNEL İÇİNDE TIR YAN YATTI

Tünel içinde yan duran tır nedeniyle Ankara yönünde ulaşım durdu. Karayolları ekipleri, tünel girişinde ulaşımı kapattı.

Bolu Dağı Tüneli'nde hasarlı kaza ulaşımı aksattı

ULAŞIM AKSADI

Bu sırada yolda uzun araç konvoyu oluştu. Yaklaşık 15 dakika süren çalışmayla tırın tünel içinden çıkarılması ardından yol ulaşıma açıldı.

Bolu Dağı Tüneli'nde hasarlı kaza ulaşımı aksattı

Bolu Dağı Tüneli'nde hasarlı kaza ulaşımı aksattı

Bolu Dağı Tüneli'nde hasarlı kaza ulaşımı aksattı

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