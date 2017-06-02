Bolu Dağı Tüneli'nde hasarlı kaza ulaşımı aksattı

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Erdoğan: En ufak taciz olursa gereğini yaparız

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

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Turizmin başkenti Antalya'da hava sıcaklığı 34 dereceye kadar yükseldi.

Eskişehir ve Bilecik'te kısa dönem ve acemi erler temel eğitimlerini tamamladı.

Kısa dönem ve acemi erler yemin etti

TEOG kapsamındaki 2. dönem merkezi ortak sınavlarına Bitlis'te giren 7 bin 48 öğrenciden 51'i soruların tamamını doğru cevapladı.

Geçtiğimiz gün Şırnak'ta şehit olan şehitlerimizden 3'ü daha son yolculuğuna uğurlanıyor.

Siyah-beyazlı takımı neden tercih ettiğini anlatan şampiyon Beşiktaş'ın golcüsü futbolcusu Aboubakar, Şenol Güneş'e de övgüler yağdırdı.

Almanya'da bir kuyumcuyu soymaya çalışan hırsızların yakalanma anı cep telefonuyla görüntülendi.

Kuyumcuyu soymaya çalışan çeteyi vatandaşlar alt etti

1 TMMOB kanununda değişiklik yapılacak İş yapmak yerine siyasete karışan TMMOB'nin yeniden yapılandırılması için harekete geçildi.

2 Kırmızı fularlı teröristin annesi konuştu Gezi provokasyonunda “kırmızı fularlı kız” olarak tanınan teröristin annesi, "Onun direnişini kesinlikle ben devam ettireceğim." dedi.

3 Şehit Aydoğan Aydın'dan geriye kalan fotoğraf Şırnak'taki helikopter kazasında şehit düşen Aydoğan Aydın'ın 1997 yılında Kuzey Irak'ta çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.

4 Şehitlere hakaret mesajlarının ardından gözaltına alındı Bodrum’da yaşayan 54 yaşındaki AK., Şırnak'ta şehit olan askerlere hakaret ettiği için gözaltına alındı.

5 George Soros Avrupa Birliği'ni uyardı George Soros, AB'nin "varoluş tehlikesi" yaşadığını ve yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi.

6 Mustafa Ceceli magazin gündeminden düşmüyor Çalkantılı aşk hayatı nedeniyle çok konuşulan Mustafa Ceceli, Instagram hesabından paylaştığı ayetle mesaj vermek istedi.