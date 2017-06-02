Bolu Dağı Tüneli'nde hasarlı kaza ulaşımı aksattı

Saat 11.00 sıralarında TEM yolu Bolu Dağı Tüneli içerisinde meydana gelen kazada, Ankara yönüne giden Yılmaz Keser yönetimindeki 14 GD 935 plakalı silobas tır, iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak kenardaki beton kaldırıma çarptı.
TÜNEL İÇİNDE TIR YAN YATTI
Tünel içinde yan duran tır nedeniyle Ankara yönünde ulaşım durdu. Karayolları ekipleri, tünel girişinde ulaşımı kapattı.
ULAŞIM AKSADI
Bu sırada yolda uzun araç konvoyu oluştu. Yaklaşık 15 dakika süren çalışmayla tırın tünel içinden çıkarılması ardından yol ulaşıma açıldı.