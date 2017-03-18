taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.491
USD
3,6357
EURO
3,9089
ALTIN
143,67
PETR
51,7300

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza

TEM Otoyolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminde yolcu otobüsü, tır ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

18.03.2017 - 01:06
  1. Haberler
  2. İç Haber

Otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli çıkışında kar yağışı ve buzlanmanın da etkisiyle, yolcu otobüsü, tır ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazayı gören vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

Kazada yaralanan otobüs sürücüsü Şenol Göksu araçta sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince Göksu'nun kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza

Çalışma esnasında otobüs, bir anda frenleri boşalarak hareket etmeye başladı. Otobüsün ön kısmında bulunan polis ve sağlık ekipleri otobüsün hareket ettiğini görünce, kaçarak kendilerini kurtardı. Otobüs sağlık ekiplerinin sedyesini ezerek önünde duran ambulans ve tıra çarparak durabildi.

Otobüsün ambulansa çarpma anı kameralar tarafından kaydedildi.

Sürücü Göksu, daha sonra sıkıştığı yerden kurtarıldı. Göksu, ilk müdahalenin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yapan araçların kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanırken, yolda yaklaşık 4-5 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump'ın esprisi Merkel'i şaşırttı

Trump'ın esprisi Merkel'i şaşırttı

50
Kütahya'da zincirleme kaza: 2 ölü 13 yaralı

Kütahya'da zincirleme kaza: 2 ölü 13 yaralı

5
AB’den Facebook, Twitter ve Google’a uyarı

AB’den Facebook, Twitter ve Google’a uyarı

2
THY uçuş rakamlarını açıkladı

THY uçuş rakamlarını açıkladı

9
Galatasaray Euroleague'de Olympiakos'u yendi

Galatasaray Euroleague'de Olympiakos'u yendi

5
İsrail Başkonsolosluğu önünde ezan protestosu

İsrail Başkonsolosluğu önünde ezan protestosu

3
Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM