Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara yönü 15 gün kapalı

Düzce Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimindeki Kaynaşlı Kavşağı ile Bolu kesimindeki Abant Kavşağı arası kontrol kesiminde derz yenileme çalışmaları yapılacağı belirtildi.

"ULAŞIM D-100 KARAYOLUNDAN SAĞLANACAK"

Açıklamada, "Bu nedenle İstanbul-Ankara istikameti taşıt trafiğine kapatılarak, ulaşım D-100 Karayolundan sağlanacaktır. Bu uygulama 07 Haziran'dan 22 Haziran tarihine kadar devam edecektir. Yol kapatması yapılan kesimlerde trafik kontrollü olarak verileceğinden, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekmektedir." denildi.