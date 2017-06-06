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Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara yönü 15 gün kapalı

Ulaşımın D-100 Karayolu'ndan sağlanacağı açıklanırken sürücüler, bu bölümde Bolu Dağı'nı dolaşacak.

06.06.2017 - 15:29
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Düzce Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimindeki Kaynaşlı Kavşağı ile Bolu kesimindeki Abant Kavşağı arası kontrol kesiminde derz yenileme çalışmaları yapılacağı belirtildi.

"ULAŞIM D-100 KARAYOLUNDAN SAĞLANACAK"

Açıklamada, "Bu nedenle İstanbul-Ankara istikameti taşıt trafiğine kapatılarak, ulaşım D-100 Karayolundan sağlanacaktır. Bu uygulama 07 Haziran'dan 22 Haziran tarihine kadar devam edecektir. Yol kapatması yapılan kesimlerde trafik kontrollü olarak verileceğinden, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekmektedir." denildi.

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