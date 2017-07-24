taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.843
USD
3,5438
EURO
4,1267
ALTIN
142,88
PETR
47,9700

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 1 ay ulaşıma kapalı

TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan Abant ve Kaynaşlı kavşakları arası İstanbul yönünde çalışma başladı.

24.07.2017 - 11:56
  1. Haberler
  2. İç Haber

Karayolları ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünü Abant Kavşağı'ndan itibaren sabah saatlerinde ulaşıma kapattı.

SÜRÜCÜLER, D-100 KARAYOLUNA YÖNLEDİRİLDİ

Beton bariyerler ve dubalarla yolu kapatan ekipler, sürücüleri Abant Kavşağı'ndan D-100 Karayolu'na yönlendirdi. Sürücüler, Bolu Dağı Tüneli'nin kapalı olduğu ve Abant Kavşağı'ndan çıkış yapmaları konusunda elektronik levhalarla uyarıldı.

24 AĞUSTOS TARİHİNE KADAR KAPALI OLACAK

Bolu Dağı'nı D-100 geçişinden aşacak olan sürücüler Kaynaşlı gişelerinden tekrar TEM yoluna girerek yollarına devam edecekler. Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan Abant ve Kaynaşlı kavşakları arasındaki yol çalışmasının 24 Ağustos tarihine kadar devam edeceği belirtildi.

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 1 ay ulaşıma kapalı


Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 1 ay ulaşıma kapalı

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 1 ay ulaşıma kapalı

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 1 ay ulaşıma kapalı

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 1 ay ulaşıma kapalı

İlginizi Çekebilir
Zonguldak'ta yol kapatma eylemi
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir grup vatandaş, sokaklarına giden yolun bozuk olduğunu öne sürerek 1,5 saat süren eylem yaptı.
Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Brüksel'den İstanbul'a gelen ve vücudunda 1 kilo 80 gram kokain ele geçirilen Nijerya uyruklu kişi tutuklandı.
Siirt'te 320 askerin yargılandığı darbe davasında gerginlik
Siirt Valiliği'nin, 15 Temmuz darbe girişiminde işgal edilmesi girişimine ilişkin haklarında dava açılan 320 askerin yargılamasına başlandı
Polise saldıran Kobaniliye ömür boyu hapis
Diyarbakır'da polise el bombası atmaktan yargılanan Kobanili Mazlum Kadir'in ömür boyu ve 12.5 yıl hapsi istendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cerablus'ta petrol çalışmaları sonuç verdi

Cerablus'ta petrol çalışmaları sonuç verdi

154
Adil Öksüz Almanya'ya kaçtı iddiası

Adil Öksüz Almanya'ya kaçtı iddiası

78
Fatih Terim G.Saray'ın teklifini kabul etti

Fatih Terim G.Saray'ın teklifini kabul etti

157
Maliye Bakanı'ndan 'vergiler yüksek' itirafı

Maliye Bakanı'ndan 'vergiler yüksek' itirafı

174
İstihbarat FETO'nun şifrelerini çözdü

İstihbarat FETO'nun şifrelerini çözdü

108
Hande Yener tezgahtarlık yaptığı mağazada klip çekti

Hande Yener tezgahtarlık yaptığı mağazada klip çekti

12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan birlik beraberlik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan birlik beraberlik mesajı

45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM