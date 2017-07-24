Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 1 ay ulaşıma kapalı

Karayolları ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünü Abant Kavşağı'ndan itibaren sabah saatlerinde ulaşıma kapattı.

SÜRÜCÜLER, D-100 KARAYOLUNA YÖNLEDİRİLDİ

Beton bariyerler ve dubalarla yolu kapatan ekipler, sürücüleri Abant Kavşağı'ndan D-100 Karayolu'na yönlendirdi. Sürücüler, Bolu Dağı Tüneli'nin kapalı olduğu ve Abant Kavşağı'ndan çıkış yapmaları konusunda elektronik levhalarla uyarıldı.

24 AĞUSTOS TARİHİNE KADAR KAPALI OLACAK

Bolu Dağı'nı D-100 geçişinden aşacak olan sürücüler Kaynaşlı gişelerinden tekrar TEM yoluna girerek yollarına devam edecekler. Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan Abant ve Kaynaşlı kavşakları arasındaki yol çalışmasının 24 Ağustos tarihine kadar devam edeceği belirtildi.















