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Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü ulaşıma kapatılıyor

Üst yapı onarım çalışmaları için, Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönünde 1 ay ulaşıma ara verilecek.

18.07.2017 - 16:59
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TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan Abant ve Kaynaşlı kavşakları arası İstanbul yönü, üst yapı onarım çalışmaları için 24 Temmuz'dan itibaren 1 ay ulaşıma kapatılacak.

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü ulaşıma kapatılıyor

D-100 KARAYOLU KULLANILACAK

Bolu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Anadolu Otoyolu'nun Abant Kavşağı- Kaynaşlı Kavşağı arası Ankara-İstanbul istikametinde üst yapı onarımı yapılması amacıyla, 24 Temmuz tarihinde çalışmaya başlanacak olup 24 Ağustos tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır. Bu tarihler arasında Ankara- İstanbul istikametindeki trafik akışı Abant Kavşağından D- 100 devlet yoluna yönlendirilecek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan TEM Otoyoluna tekrar katılım sağlanacaktır" denildi.

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