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Bolu Dağı'nda devrilen kamyondaki tavuklar telef oldu

Düzce geçişinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan kamyondaki tavukların büyük bir kısmı telef oldu.

12.10.2017 - 08:13
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İstanbul istikametinden Bolu'ya giden Durmuş Karagöz yönetimindeki 14 BV 655 plakalı canlı tavuk yüklü kamyon, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu virajda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

2 BİN 700 CANLI TAVUK VARDI

Kazada kamyon sürücüsü yara almazken, araçta bulunan 2 bin 700 adet canlı tavuğun bir bölümü, muhafaza edildiği kafeslerin kırılması sonucu çevreye dağılarak, bazı tavuklar da kafeslerin içinde sıkışarak telef oldu.

Bolu Dağı'nda devrilen kamyondaki tavuklar telef oldu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kamyon yuvarlandığı yerden çekici yardımıyla kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu Dağı'nda devrilen kamyondaki tavuklar telef oldu


Bolu Dağı'nda devrilen kamyondaki tavuklar telef oldu

Bolu Dağı'nda devrilen kamyondaki tavuklar telef oldu

Bolu Dağı'nda devrilen kamyondaki tavuklar telef oldu

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