Bolu Dağı'nda devrilen kamyondaki tavuklar telef oldu

İstanbul istikametinden Bolu'ya giden Durmuş Karagöz yönetimindeki 14 BV 655 plakalı canlı tavuk yüklü kamyon, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu virajda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

2 BİN 700 CANLI TAVUK VARDI

Kazada kamyon sürücüsü yara almazken, araçta bulunan 2 bin 700 adet canlı tavuğun bir bölümü, muhafaza edildiği kafeslerin kırılması sonucu çevreye dağılarak, bazı tavuklar da kafeslerin içinde sıkışarak telef oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kamyon yuvarlandığı yerden çekici yardımıyla kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.











