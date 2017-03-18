Bolu Dağı'nda kar kazalara yol açtı

Dün akşam saatlerinde Bolu Dağı Tüneli çıkışında kar ve buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada, kayan otomobil öndeki TIR'a arkadan çarptı. Arkadan gelen yolcu otobüsü de otomobil ve TIR'a çarptı. Otobüs sürücüsü Şenol Göksu araçta sıkıştı.

FRENİ BOŞALAN OTOBÜS AMBULANSA ÇARPTI

İtfaiye ekipleri Göksu'yu kurtarmaya çalışırken, freni boşalan otobüs, hareket edip önde bulunan sağlık ekiplerinin sedyesini ezerek, ambulansa çarptı. Araçtan çıkarılan Göksu, İzzet Baysal Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

TRAFİK FELÇ OLDU

Yolcular ise bir süre sonra gelen aynı firmaya ait bir başka otobüsle yola devam etti. Kaza nedeniyle İstanbul yönünde ulaşım uzun süre tek şeritten kontrollü sağlanırken arkada uzun araç kuyrukları oluştu.