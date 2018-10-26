taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5955
Euro
6.38375
Altın
1238.9035
Borsa
90541.53
Gram Altın
223.634

Bolu Dağı'nda kar manzarası

Bolu'da yağan kar, drone ile havadan görüntülendi.

AA | 26.10.2018 - 17:53..
  1. Haberler
  2. Gündem

Bölgede dün etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüye bürünen Bolu Dağı'nda ve Topuk Yaylası'nda "kartpostallık" görüntüler oluştu.

Bolu Dağı'nda kar manzarası havadan görüntülendi İZLE

BOLU'DA EŞSİZ MANZARALAR

Kar yağışının bugün yerini güneşli havaya bırakmasıyla eşsiz manzaralar görüldü.

Bolu Dağı'nda kar manzarası

DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişi ile Topuk Yaylası gibi yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından oluşan beyaz örtü, drone ile havadan görüntülendi. Bu arada meteoroloji yetkilileri, kar yağışının bölgeyi terk ettiğini bildirdi.

Bolu Dağı'nda kar manzarası

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muhsin Yazıcıoğlu davasında gerginlik

Muhsin Yazıcıoğlu davasında gerginlik

148
Kendine aşık bir Aleyna

Kendine aşık bir Aleyna

156
Askerlik Şubesi önünde bedelli kuyruğu

Askerlik Şubesi önünde bedelli kuyruğu

163
Bahçeli İstanbul'daki 29 Ekim resepsiyonunda yok

Bahçeli İstanbul'daki 29 Ekim resepsiyonunda yok

228
Trafik cezalarını arttıran kanun Resmi Gazete'de

Trafik cezalarını arttıran kanun Resmi Gazete'de

149
İşte AK Parti'nin yerel seçim kriterleri

İşte AK Parti'nin yerel seçim kriterleri

216
Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması

Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması

61
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM