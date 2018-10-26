Bölgede dün etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüye bürünen Bolu Dağı'nda ve Topuk Yaylası'nda "kartpostallık" görüntüler oluştu.

Bolu Dağı'nda kar manzarası havadan görüntülendi İZLE



BOLU'DA EŞSİZ MANZARALAR

Kar yağışının bugün yerini güneşli havaya bırakmasıyla eşsiz manzaralar görüldü.

DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişi ile Topuk Yaylası gibi yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından oluşan beyaz örtü, drone ile havadan görüntülendi. Bu arada meteoroloji yetkilileri, kar yağışının bölgeyi terk ettiğini bildirdi.