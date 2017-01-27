Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, TEM otoyolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükleri bölgesi ile D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkili oluyor.

KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETRE

Kar kalınlığı, TEM otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde 30 santimetreye yaklaştı. Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Trafik ekipleri, TEM otoyolunun Bolu Dağı Tüneli bölgesinde sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.