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Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

TEM otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı devam ediyor.

27.01.2017 - 10:30
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3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, TEM otoyolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükleri bölgesi ile D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkili oluyor.

KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETRE

Kar kalınlığı, TEM otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde 30 santimetreye yaklaştı. Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

Trafik ekipleri, TEM otoyolunun Bolu Dağı Tüneli bölgesinde sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

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