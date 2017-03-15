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Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkisini artırdı

TEM otoyolu ve D-100 karayolu Bolu Dağı geçişinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

15.03.2017 - 10:14
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Bölgede dünden bu yana aralıklarla yağan kar, sabah saatlerinde etkisini arttırarak devam ediyor.

KAR KALINLIĞI 15 CM

D-100 karayolunun Bolu Dağı Düzce kesimindeki Bakacak, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Kaynaşlı ve Heyelan mıntıkaları ile Bolu bölümünde yer alan Seymenler, Elmalık mevkisindeki kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı güzergahta, sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkisini artırdı

TEM otoyolunun Bolu dağı kesiminde, 1, 2 ve 3'üncü viyadükler ile tünel kesiminde kar yağışı etkisini arttırırken, yolda zaman zaman maddi hasarlı kazalar meydana geliyor. Bolu şehir merkezinde etkili olan kar yağışı, tabii güzellikleriyle ünlü Abant ve Gölcük tabiat parklarını da beyaza bürüdü. Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışmasını sürdürdüğü güzergahlarda yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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