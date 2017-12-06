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Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı kesimi ile Düzce merkezde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

AA | 06.12.2017 - 08:22..
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3Bolu Dağı'nın D-100 karayolu ile Anadolu Otoyolu geçişlerinde gece etkili olan kar yağışı nedeniyle otoyolun Sarıçökek ve Viyadükler mevkisi Ankara istikametinde bazı otobüsler yan döndü.

Bu otobüsler ve tırların ilerleyememesi nedeniyle trafiğin Ankara istikameti bir süre D-100 karayoluna yönlendirildi.

KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Yağış, özellikle karayolunun Bolu kesiminin Elmalık ve Seymenler mevkisi ile Düzce kesiminde Bakacak, Bıçkıyanı, Kaynaşlı ve Karanlıkdere'de etkisini sürdürüyor.

Anadolu Otoyolu'nun 1, 2 ve 3'üncü viyadükleriyle Bolu Dağı Tüneli kesiminde de kar yağışı devam ediyor.

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

KAR KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMALARI

Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Trafik ekipleri ise sürücüleri yakın takip ve aşırı hız konusunda uyarıyor.

Öte yandan, Düzce kent merkezlerinde de yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Kar yağışı nedeniyle üç tırın makaslamasından dolayı kapanan İstanbul-Ankara Otoyolu'nun Bolu kesimi de ulaşıma açıldı.

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

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