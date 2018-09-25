Bolu Dağı'nda yoğun sis

Bölgede, kuvvetli yağış ve yoğun sis nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor.
GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ
Karayolunun Düzce ve Bolu kesimleri Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık ve Seymenler mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.
EKİPLER UYARIYOR
Güzergahlarda tedbir alan trafik ve kara yolları ekipleri, sürücüleri takip mesafesini koruma ve hız yapmama konusunda uyarıyor.
ARA ARA KAR YAĞIŞI GÖRÜLEBİLİR
Öte yandan Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri, yağışın devam edeceğini ve yüksek kesimlerde ara ara kar yağışının görülebileceğini bildirdi.