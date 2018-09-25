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Bolu Dağı'nda yoğun sis

D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü.

AA | 25.09.2018 - 10:29..
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Bölgede, kuvvetli yağış ve yoğun sis nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Bolu Dağı'nda yoğun sis

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Karayolunun Düzce ve Bolu kesimleri Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık ve Seymenler mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'nda yoğun sis

EKİPLER UYARIYOR

Güzergahlarda tedbir alan trafik ve kara yolları ekipleri, sürücüleri takip mesafesini koruma ve hız yapmama konusunda uyarıyor.

Bolu Dağı'nda yoğun sis

ARA ARA KAR YAĞIŞI GÖRÜLEBİLİR

Öte yandan Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri, yağışın devam edeceğini ve yüksek kesimlerde ara ara kar yağışının görülebileceğini bildirdi.

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