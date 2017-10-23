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Bolu, Düzce ve Sakarya'da sis etkili oldu

D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi ile Düzce ve Sakarya kent merkezinde sis trafiği durma noktasına getirdi.

23.10.2017 - 10:50
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Bolu Dağı'nın Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü. Bölgede etkili olan sis dolayısıyla sürücüler yavaş seyretti. Karayolları ekipleri, sürücüleri ışıklı tabelalarla yönlendirirken, trafik ekipleri ise yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Bolu, Düzce ve Sakarya'da sis etkili oldu

SAKARYA'DA SİS ETKİLİ OLDU

Sakarya'da da yoğun sis etkili oldu. Kent genelinde gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini arttıran yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Sisin etkili olduğu Serdivan, Adapazarı, Arifiye ve Sapanca ilçelerinde sürücüler güçlükle ilerledi.

Bolu, Düzce ve Sakarya'da sis etkili oldu

DÜZCE'DE GÖRÜŞ MESAFESİ 20 METREYE DÜŞTÜ

Düzce'de kentte gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis nedeniyle D-100 Karayolu'nun Aydınpınar, Çoban, Üçköprü ve Doğanlar güzergahlarında görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Trafik ekipleri, araç sürücülerini aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı. Meteoroloji yetkilileri ise kentteki sisin etkisini bir süre daha devam ettireceğini bildirdi.

Bolu, Düzce ve Sakarya'da sis etkili oldu

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