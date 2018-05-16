Bolu merkezli 4 ilde ByLock operasyonu: 14 gözaltı

1 Mersin'de bıçaklı kavga İZLE Mersin Tarsus'ta şehir içinde kendisini araçlarına almayan dolmuş şoförünü kovalayan Faruk M., bıçakla şoförü yaraladıktan sonra gözaltına alındı.

2 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin’deki son gelişmelerle ilgili olarak Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin’le bugün telefonda görüştü.

3 Bodrum sahilleri Ramazan'ın ilk günü boş kaldı Bir gün önce adım atacak yer bulunmayan Bodrum sahillerinde, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte sessizlik hakim oldu.

4 CHP seçimlerde parmak boyası için kanun teklifi verdi Her seçim öncesi olduğu gibi CHP yine seçimlere şaibe karıştırılacak iddialarını ortaya attı, ardından kanun teklifi verdi: Seçmenler çıkmayan mürekkeple işaretlensin.

5 Kayserispor Ertuğrul Sağlam ile anlaştı Marius Sumudica ile yollarını ayıran Kayserispor, Ertuğrul Sağlam ile anlaşmaya vardı. Sağlam, bugün Kayseri'ye gelecek.

6 Yunanlar benzini Bulgaristan'dan alıyor Yunanistan'da benzinin zamlanmasıyla birlikte birçok Yunan depolarını doldurmak için Bulgaristan’a gidiyor.