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Bolu merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

Bolu merkezli gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 17 şüpheliden 9'u tutuklandı.

24.01.2017 - 09:44
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Bolu merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen, açığa alınan veya görevde bulunan, polis, askeri personel ve öğretmenlere yönelik Bolu, Adana, İstanbul, Ankara, Kırşehir, Aksaray, Mersin, Kahramanmaraş ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 17 şüphelinin savcılık sorgusu tamamlandı.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı "ByLock" ve "Eagle"ı kullandıkları, örgüt mensubu oldukları ve örgüt adına faaliyette bulundukları gerekçesiyle zanlılar mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılardan biri polis memuru, 8'i öğretmen olmak üzere 9'u tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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