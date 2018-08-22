Bolu'da 1 ev 4 samanlık yandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde meydana gelen yangında 1 ev ve 4 samanlık kullanılamaz hale geldi, bir evde de maddi hasar oluştu.





2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek, Erol Arslan ve İsa Arslan'a ait ahşap samanlıklar ile Nuri Açıkgöz'e ait biri ahşap olmak üzere 2 eve sıçradı. Yangını fark eden köy sakinleri, yangını söndürmeye çalışarak itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Mudurnu ve Taşkesti Belediyesi itfaiye ekipleri ile Mudurnu Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ait arazözler yangına müdahale etti.

Köy sakinleri de köyün içinden geçen su kanalından kovalarla su taşıdı. Bayram ziyareti için köye gelenler de yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.



