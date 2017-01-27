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Bolu’da 13 kişi FETÖ’den tutuklandı

Bolu'da yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında aralarında öğretmen, polis, gardiyan ve aşçının bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı..

27.01.2017 - 08:48
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Bolu’da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan 20 kişiden 15’i adliyeye sevk edildi.

15'İ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen kişilerden 2. Sınıf Emniyet Müdürü Ekrem Güneyisi, komiser Mevlüt Keleş, komiser yardımcısı İsmail Şimşek, polis memurları Hakan Eren, İmdat Çiftçi, Mehmet Ali Yıldız, Halil İbrahim Zor, İradet Taştekin, Musa Oğuz, öğretmen Ömer Akı, Bolu T Tipi Cezaevinde görevli gardiyan Oktay Çindemir, Bolu T Tipi Cezaevinde aşçı olan Nihat Sarıusta tutuklandı.

Öğretmen Kıymet A. ve ev hanımı Dilek G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilmeyen 5 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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