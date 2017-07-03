Bolu'da 145 sanıklı FETÖ davası başladı

Örgütün kentteki il imamı, örgütün kentteki mütevelli heyeti üyeleri, esnaf ve işadamların yer aldığı 64'ü tutuklu, 55'i tutuksuz ve 26'sı firari 145 sanık hakkında hazırlanan iddianamenin Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilmesinin ardından yargılama başladı.
SAVUNMA YAPACAKLAR
'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yöneticiliği' ve 'örgüt üyeliği' iddiasıyla yargılanan tutuklu ve tutuksuz sanıkların tümü duruşmada hazır bulundu. Bolu adliyesindeki salonun yetersiz kalması nedeniyle Karaçayır Mahallesi'nde bulunan belediye nikah salonunda yapılan duruşmada sanıkların kimlik tespiti yapıldıktan sonra savunmaları alınacak.